قوات (إسرائيلية) خاصة تغتال أسيرا محررا في نابلس وتصيب زوجته

اغتالت قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال، ظهر اليوم الخميس، أسيرا محررا وأصابت زوجته، بعد تسللها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية وإطلاق الرصاص الحي صوبه بشكل مباشر، واختطفته مصابا بجروح خطيرة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على رأس الأسير المحرر قاسم العكليك (40 عامًا) بشكل مباشر في منطقة كلية الروضة واختطفته، دون معرفته تفاصيل واضحة عن حالته.

وذكرت المصادر أن العكليك كان رفقة زوجته وأطفاله، حين باغتته قوات خاصة إسرائيلية وأطلقت النار صوبهم بشكل مباشر ما أدى لإصابته هو وزوجته، واختطافه من المكان قبل انسحابها، فيما تم نقل زوجته لتلقي العلاج بالمستشفى.

ولاحقا أعلنت قوات الاحتلال أن قوة من وحدة “اليمام” اغتالت مطلوباً فلسطينياً في نابلس.

جدير بالذكر أن العكليك هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال قرابة 17 عامًا، وأفرج عنه عام 2021م.

ونعت سماعات المساجد في نابلس الشهيد المطارد “قاسم العكليك” ابو العبود بعد اغتيال قوة خاصة اسرائيلية له.