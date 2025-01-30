العارضة للرسالة: أسرى نفق الحرية لم يشكّوا للحظة أن غزة ستحررهم

قال الأسير المحرر محمد العارضة؛ إن أسرى نفق الحرية؛ لم يشكّوا للحظة أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ ستحررهم ؛ "قلنا للسجان بعيد اعتقالنا؛ نحن هنا لفترة وجيزة؛ وسنتحرر قريبا".

وأضاف العارضة لـ"الرسالة نت"، "رأيت ذلك كما أرى الشمس؛ ولم أكن أشكّ للحظة وأنا في العزل كنا نشعر بالأمل الكبير بأن حريتنا ستكون قريبة على يد غزة ومقاومتها الوفيّة".

وتابع: "غزة هي أكثر المناطق أمنا للأسرى؛ وستكون هي أكثرها أمانا بالنسبة لكل الذين يتحدثون عن الأمن في لحظة من اللحظات".

وأكدّ أنه مع اقتراب الافراج عن الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال أسرى نفق الحرية؛ "المقاومة صدقت وعدها وأفتها منذ اللحظة الأولى؛ وتستكمل في عهدها؛ فهي الأوفى والأصدق دوما وأبدا".

أسرى نفق الحرية هم ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي شديد التحصين في السادس من سبتمبر 2021، بعد حفرهم نفقًا من زنزانتهم إلى خارج السجن، فيما عُرف بعملية "نفق الحرية".

قام الأسرى بحفر نفق بطول عشرات الأمتار أسفل مرحاض الزنزانة، مستخدمين أدوات بدائية، واستطاعوا الخروج من فتحة صغيرة خارج أسوار السجن، ما شكل ضربة قوية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأثار موجة من الفخر والاحتفاء بين الفلسطينيين.