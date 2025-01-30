قاسم: صمود شعبنا أفشل محاولات الاحتلال بعزل المقاومة

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الشعب الفلسطيني بصموده الأسطوري والتفافه حول المقاومة الباسلة هو صاحب الإنجاز الحقيقي الذي يُرسم اليوم، مشددًا أن الاحتلال فشل في محاولاته لعزل المقاومة عن الحاضنة الشعبية.

وأكد "قاسم" في تصريحاتٍ تابعتها "الرسالة نت"، أن الاحتلال أُجبر على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه بالإفراج عن الأسرى المحكومين بالمؤبدات، مشيرًا إلى أن الحركة تعاملت بندية كاملة معه في تنفيذ تفاصيل الاتفاق وأرغمته على مواصلة مراحل عملية التبادل.

وأضاف أن إجراء عملية التبادل في مخيم جباليا، الذي تعرض لإبادة كاملة، يحمل رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني متمسك بكل ذرة تراب من أرضه ولن يخرج منها رغم كل الجرائم.

وشدد "قاسم" أن المقاومة مستمرة في مسارها، عازمة على إتمام تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله، بما يعزز حضورها وقدرتها على فرض إرادتها على الاحتلال.

وأفرجت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس عن مجندة إسرائيلية من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بينما سلمت "سرايا القدس" أسيرًا وأسيرة من مدينة خانيونس جنوب القطاع.

وتُعد هذه الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، والتي بموجبها سيتم تحرير 110 أسرى فلسطينيين، 32 منهم من أصحاب المؤبدات " السجن مدى الحياة"، و48 أسيرًا من الأحكام العليا، كذلك 30 أسيرًا من الأطفال.

وتضم دفعة المؤبدات المنوي تحريرهم اليوم، 16 أسيراً من حركة فتح، 11 من حركة الجهاد الإسلامي، اثنان من الجبهة الشعبية، واثنان من الجبهة الديمقراطية، وواحدٌ من حركة حماس.