شديد: كمائن المقاومة في جنين تؤلم الاحتلال

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، على أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لمدن الضفة ومخيماتها، لن تثني المقاومة عن مواصلة طريقها في المواجهة وإيلام الاحتلال.

وقال القيادي شديد إن كمائن المقاومة في مخيم جنين تؤلم الاحتلال وتدفعه ثمن جرائمه المتواصلة بحق شعبنا في الضفة، مشيدا ببطولة مقاومة المخيم وتنفيذهم كمينا أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين اليوم الخميس.

وشدد على أن حملة الاحتلال التي تستهدف المقاومة شمال الضفة الغربية في جنين وطولكرم، ستبوء بالفشل على صخرة صمود شعبنا ومقاومته، كما فشلت في قطاع غزة على مدار 471 يوما.

ونعى شديد المحرر قاسم عبود مطيع عكليك، الذي ارتقى جراء اغتياله برصاص قوات الاحتلال الخاصة في نابلس، مؤكدا أن عمليات الاغتيال هي استمرار لسياسة الاحتلال وجرائمه بحق أبناء شعبنا.

ودعا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في الصفة، ورص الصفوف والالتفاف حول خيار المقاومة، ونصرة جنين وطولكرم بالتزامن مع عدوان الاحتلال المتواصل عليهما.