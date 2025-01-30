إصابات بالرصاص وقنابل الغاز باعتداء الاحتلال على أهالي الأسرى قرب سجن عوفر

اعتدت قوات الاحتلال عصر اليوم الخميس، على المواطنين وأهالي الأسرى الذين ينتظرون الإفراج عن أبنائهم قرب سجن عوفر غرب رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 12 مواطناً بينهم إصابتان بالرصاص الحي، واثنتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وحاول الاحتلال المماطلة بالإفراج عن الأسرى وتنفيذ اتفاق التبادل، بتعمد تأخير إطلاق سراحهم والذي كان فترضاً بعد إفراج المقاومة عن عدد أسرى الاحتلال في غزة.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أنه بعد متابعة الأمر مع الوسطاء، سيتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينين عند الساعة 5 مساء اليوم بتوقيت فلسطين.

وأفرجت المـــقاومة اليوم عن أسيرين إسرائيليين وأربعة تايلنديين من فوق منزل الشهيد القائد يحيى السنوار في مدينة خانيونس.

كما أفرجت كتائب القسام، عن المجندة الإسرائيلية آجام بيرغر من بين أنقاض المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت حركة حماس إن الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا الفلسطيني في عمليّتَي تسليم الأسرى في مدينة خانيونس ومخيم جباليا، وسط الركام الذي خلّفته الفاشية الصهيونية في المنطقتين، هو رسالة إصرار وقوة وتحدٍّ ترفعها في وجه هذا المحتل الهمجي، مفادها أن شعبنا باقٍ على أرضه، ومُصَمِّم على إنجاز مشروعه في التحرير والعودة وتقرير المصير.