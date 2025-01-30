حماس: إرهاب الاحتلال لن يثنينا عن المضي حتى تحرير كل الأسرى

قالت حركة "حماس": إن الاستقبال الحاشد الذي حظي به أسرانا المحررون من قبل جموع شعبنا، رغم محاولات الاحتلال التنكيل بهم وبعوائلهم، هو رسالةٌ واضحةٌ للمحتل بأن قضية الأسرى خطٌ أحمر.

وأضافت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" اليوم الخميس "أن إرهاب الاحتلال لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله، حتى تحرير جميع الأسرى واستعادة الأرض والمقدسات".

وتابعت "نعاهد شعبنا العظيم بأننا لن نتخلى عن أسرانا، وسنبقى نعمل بكل جهد وعزيمة حتى تُفرَغ سجون الاحتلال من جميع أسرانا الأبطال. ولن يثنينا تهديد العدو أو بطشه عن الاستمرار في مساعينا لتحريرهم بكل الوسائل الممكنة".

وأفرجت إدارة سجون الاحتلال مساء اليوم عن دفعة جديدة من الأسرى، وهي الثالثة منذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى التي تم التوصل إليها بين المقاومة الفلسطينية و"إسرائيل" بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة.