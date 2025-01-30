دعوات للخروج إلى ميادين الضفة في مسيرات دعم للمقاومة وأداء صلاة الغائب على قادتها الشهداء

دعا الحراك الشبابي للخروج إلى ميادين الضفة الغربية في مسيرات دعم للمقاومة وأداء صلاة الغائب على قادتها الشهداء الذين قضوا في معركة طوفان الأقصى وعلى رأسهم القائد المجاهد الكبير محمد الضيف.

وستقام صلاة الغائب غداً بعد صلاة الجمعة على روح القائد الضيف، وقادة كتائب القسام في كل مساجد فلسطين التاريخية.

وأعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتاب الشهيد عز الدين القسام، مساء اليوم الخميس استشهاد قائد هيئة أركان القسام محمد الضيف.

كما زف أبو عبيدة في كلمة مصورة، عدد من قادة المقاومة وهم، مروان عيسى (نائب قائد أركان القسام)، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية).

وزفت القسام، القائد رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، ورافع سلامة (قائد لواء خانيونس)، وأحمد الغندور أبوأنس (قائد لواء الشمال)، والقائد أيمن نوفل أبوأحمد (قائد لواء الوسطى).

وقال أبو عبيدة إن استشهاد القادة لن يفت من عضد المقاومة وكتائب القسام، مشيراً إلى أن ذلك لم يزيد المقاومين إلا صلابة وقوة.

وشدد أبو عبيدة، على أن منظومة كتائب القسام لم تتعرض لفراغ قيادي ولو لساعة واحدة، مشيراً إلى أن المجاهدين استبسلوا أكثر وأكثر، وزادت دافعيتهم للقتال أكثر، فنحن نقاتل عن عقيدة والقائد يخلفه ألف قائد.