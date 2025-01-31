قاسم: استشهاد قيادات حماس بمعارك الطوفان وليس اغتيالًا

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في بيان قوي، إن القيادات الشهداء من الحركة استشهدوا خلال معركة "طوفان الأقصى"، وليس نتيجة لاغتيالات، مؤكدًا أنهم قدموا حياتهم في معركة حقيقية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هناك أي فراغ إداري بعد استشهادهم.

وأكد "قاسم" في تصريحٍ صحفي أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعتقد أن اغتيال قيادات حماس سيفكك الحركة، لكنه فشل في تحقيق أهدافه، حيث استمرت العمليات الميدانية وعمل المقاومة حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن حماس لا تزال قوية وقادرة على تعويض الخسائر الناجمة عن استشهاد القيادات، وأن العمل الميداني لا يزال مستمرًا.

ولفت إلى أن تسليم الأسرى الإسرائيليين وسط حشود جماهيرية أزعج الاحتلال، مشددًا أن هذا الإنجاز هو نتاج صمود الشعب الفلسطيني الذي وقف إلى جانب المقاومة.

وأضاف قاسم أن حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزم الاحتلال بذلك، مشيرًا إلى أن عملية التسليم التي تمت في جباليا كانت رسالة واضحة بأن محاولات الاحتلال لطمس الحياة في شمال غزة لن تنجح.

وأمس الخميس، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، استشهاد ثلة من قادة المجلس العسكري لـ"القسام" وعلى رأسهم قائد هيئة أركان الكتائب، محمد الضيف، خلال معركة طوفان الأقصى، في مواجهات مباشرة مع جيش الاحتلال بساحة المعركة.