حركة حماس تنعي شهداء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة في ملحمة (طوفان الأقصى)

في بيان رسمي لها، نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وإلى أمتنا العربية والإسلامية، وإلى كافة أحرار العالم، شهداء شعبنا الأبطال الذين ارتقوا في معركة "طوفان الأقصى"، وفي مقدمتهم قادة الحركة الذين نالوا شرف الشهادة.

وتقدمت الحركة بتعازيها الحارة لأسر الشهداء وللشعب الفلسطيني بأسره، مشيرة إلى أن هؤلاء القادة الذين ارتقوا كانوا في طليعة المجاهدين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير فلسطين، وتطهير الأرض من دنس الاحتلال.

ومن بين الشهداء الذين ارتقوا في هذه المعركة البطولية، يذكر البيان:

الشهيد القائد إسماعيل هنية (أبو العبد) - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد يحيى السنوار (أبو إبراهيم) - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد صالح العاروري (أبو محمد) - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد تيسير إبراهيم (أبو محمد) - رئيس مجلس القضاء الحركي الأعلى لحركة حماس

الشهيد القائد أسامة المزيني (أبو همام) - رئيس مجلس شورى حركة حماس بقطاع غزة

الشهيد القائد روحي مشتهى (أبو جمال) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد سامح السراج (أبو فكري) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد مروان عيسى (أبو البراء) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد زكريا معمر (أبو أحمد) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيدة القيادية جميلة الشنطي (أم عبدالله) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد جواد أبو شمالة (أبو كرم) - عضو المكتب السياسي لحركة حماس

الشهيد القائد سامي عودة (أبو خليل) - رئيس جهاز الأمن العام لحركة حماس بقطاع غزة

الشهيد القائد محمد أبو عسكر (أبو خالد) - عضو المكتب الإداري لحركة حماس بقطاع غزة

الشهيد القائد خالد النجار "أبو عبادة" - عضو قيادة الضفة الغربية

الشهيد القائد ياسين ربيع "أبو شهد" - عضو قيادة الضفة الغربية

الشهيد القائد فتح الله شريف (أبو الأمين) - عضو قيادة الخارج، وقائد حماس في لبنان

وتؤكد حركة حماس في بيانها أنها ستظل وفية لدماء الشهداء، وأنها ستواصل الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير الكامل وطرد الاحتلال الصهيوني، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.