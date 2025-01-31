وزارة الصحة بغزة تعلن عن خروج أول فوج من المرضى والجرحى عبر معبر رفح البري

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنه سيتم خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، اعتباراً من يوم غدٍ السبت.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب لوكالة "صفا"، إنه سيتم التواصل مع المرضى والمرافقين هاتفياً لترتيب إجراءات السفر حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة. وأضافت الوزارة أنه سيتم تجهيز باصات لنقل المرضى والمرافقين نحو المعبر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفي ذات السياق، أكدت مصادر مطلعة لوكالة "صفا" أنه يتم تجهيز لإجلاء 50 جريحًا من غزة في الساعات القادمة عبر معبر رفح البري.

يذكر أن معبر رفح البري قد ظل مغلقًا منذ مايو 2024، بعد أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لتشمل المنطقة الجنوبية ومدينة رفح.