حماس: حريصون على الشراكة الكاملة واليوم التالي سيكون فلسطينيا بامتياز

قال د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس؛ إنّ اليوم التالي سيكون فلسطينيا بامتياز، وإن حركته حريصة على الشراكة الوطنية الكاملة؛ مجددا دعوته للسلطة الفلسطينية الجلوس على طاولة الحوار الوطني؛ لتطبيق اتفاقات بكين؛ التي تنص على ترتيب البيت الفلسطيني.

وأكدّ رضوان لـ"الرسالة نت"، أنّ دماء القادة هي أبلغ رد على ما يسمى بـ"الخروج الآمن"؛ مضيفا: "عودة أبناء شعبنا من الشمال للجنوب؛ هو أيضا أكبر رد على هذه الأكاذيب؛ وعلى مخططات الاحتلال بما يسمى بالتهجير القسري أو الهجرة الطوعية".

وشددّ على أن كل هذه المخططات ستتحطم بإرادة وصمود شعبنا في تمسكه بأرضه وحق العودة.