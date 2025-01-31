رضوان: اليوم التالي سيكون فلسطينيًا بامتياز، ودماء شهدائنا أكبر رد على دعاوى الخروج الآمن

جدد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، تأكيد الحركة على أن "اليوم التالي سيكون فلسطينيا بامتياز"، مشيرًا إلى حرص الحركة الشديد على تحقيق شراكة وطنية كاملة بين كافة الأطراف الفلسطينية.

وفي تصريح خاص لوكالة "الرسالة"، دعا د. رضوان قيادة السلطة الفلسطينية إلى الجلوس على طاولة الحوار وتطبيق مخرجات اجتماع بكين، بهدف إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بما يضمن وحدة الصف وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات.

كما شدد على أن دماء القادة والشهداء التي روت أرض فلسطين هي أكبر رد على ما يسمى بـ"الخروج الآمن"، مؤكدًا أن عودة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الشمال هي أكبر رد على الدعوات التي تروج لـ"الهجرة الطوعية أو القسرية". وأضاف د. رضوان أن من يعتقد بأن حركة حماس ستخرج من قطاع غزة "واهم وحالم"، مؤكدًا تمسك الحركة بأرضها وشعبها في مواجهة كافة الضغوطات.