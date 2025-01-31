حزب الله يعزي في استشهاد القائد محمد الضيف وأعضاء المجلس العسكري لحركة حماس

تقدم حزب الله بأحر التعازي والتبريكات إلى الإخوة المجاهدين في حركة حماس وجميع فصائل المقاومة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الصابر والمجاهد، وذلك في استشهاد قائد هيئة أركان "كتائب القسام" محمد الضيف وثلة من رفاقه الكبار من أعضاء المجلس العسكري.

وفي بيان رسمي، عبر حزب الله عن اعتزازه بهؤلاء القادة الشرفاء الذين ظلوا في ميدان الجهاد والمقاومة حتى آخر لحظات حياتهم، مقدمين كل ما استطاعوا من أجل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. كما خص البيان القائد الكبير محمد الضيف بالذكر، مؤكدًا أنه كان أحد أبرز مهندسي معركة "طوفان الأقصى" وقادتها في الميدان.

وأضاف البيان أن دماء الشهداء القادة وسائر الشهداء الذين ارتقوا في معركة "طوفان الأقصى" أثمرت عن نصر عظيم أجبر العدو الإسرائيلي على وقف إطلاق النار، وحقق تحريرًا لعدد كبير من الأسرى والمعتقلين. وأكد حزب الله أن هذه التضحيات ستزيد الشعب الفلسطيني إصرارًا على مواصلة درب المقاومة، وستقرب الأمة من النصر والكرامة الذي وعد الله به عباده المؤمنين.