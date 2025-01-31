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اليونيسف: أكثر من 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة للسفر للعلاج

اليونيسف: أكثر من 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة للسفر للعلاج
اليونيسف: أكثر من 2500 طفل في قطاع غزة بحاجة للسفر للعلاج

الرسالة نت

أكدت منظمة اليونيسف في تصريح للتلفزيون العربي أن أكثر من 2500 طفل من قطاع غزة يحتاجون إلى السفر خارج القطاع لتلقي العلاج. وأوضحت المنظمة أن هناك أيضًا أكثر من 15 ألف جريح ومريض بحاجة للخروج من غزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في ظل الوضع الصحي المتدهور.

ودعت اليونيسف إلى تسهيل إجراءات خروج هؤلاء المرضى والجرحى عبر المعابر الحدودية، مشيرة إلى أن الحاجة الماسة لتلقي العلاج في الخارج تزداد يومًا بعد يوم، خاصة في ظل تدمير العديد من المنشآت الطبية في القطاع.

وكانت مصادر قد أكدت أن المعابر لا تزال مغلقة أو تعمل بوتيرة محدودة بسبب الظروف الأمنية والإنسانية الصعبة في المنطقة.

رابط مختصر
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