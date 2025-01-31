أعلن مجلس الإسكان الفلسطيني عن إطلاق مشروع "ابني بيتك" الذي يهدف إلى إعادة ترميم المنازل المتضررة جزئيًا في قطاع غزة، حيث يستهدف المشروع نحو 300 منزل، بتمويل قدره 4000 دولار لكل منزل، وبإجمالي تكلفة بلغت مليونين ونصف المليون دولار.

وأشار المجلس إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة أوتشا، ويتم استخدام المواد المتاحة داخل قطاع غزة في أعمال الترميم. وأضاف أن الفريق المختص في المجلس عمل على تحديد المنازل التي سيتم ترميمها، مع إعطاء الأولوية للمناطق القريبة من المدارس والمستشفيات لضمان استمرار العملية التعليمية والخدمية في المنطقة.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود مجلس الإسكان لتوفير بيئة سكنية آمنة للأسر الفلسطينية التي تضررت من العدوان الأخير، ويعكس التزام المجلس بتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.