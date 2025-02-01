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^200 مثال: غزة العزة

حسين الشيخ لمبعوث ترامب: السلطة مستعدة لقتال حماس في غزة

الرسالة نت - وكالات

قالت صحيفة ميدل ايست البريطانية، إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عرض على المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أفكار حول اليوم التالي للحرب على قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن الشيخ عرض خلال لقاء جمع ويتكوف في الرياض، خطة السلطة للسيطرة على غزة، مبينة أنه أخبر مبعوث ترامب باستعداد السلطة للاشتباك وقتال حماس في القطاع.

من جانبه، قال مبعوث ترامب للشرق الأوسط، إن اللقاء مع حسين الشيخ “كان هذا لقاءً حميميًا، فقد عرض موقفه حول الاتجاه الذي ينبغي أن تسير نحوه غزة، واتفقنا على مواصلة الحوار”.

 

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