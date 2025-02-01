مكتب إعلام الأسرى يوضح عدد المحرَّرين من غزة ضمن صفقة التبادل

أصدر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، مساء الجمعة، توضيحاً حول أعداد أسرى قطاع غزة المقرر تحريرهم ضمن صفقة طوفان الأحرار في المرحلة الأولى.

وأوضح المكتب في بيان، أن "الإطار العام لصفقة "طوفان الأحرار"، والذي تضمن الإفراج عن 1000 أسير من أبناء غزة الذين اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 110 أسرى من ذوي المؤبدات، مقابل الإفراج عن قائمة الـ 9 المرضى والمصابين".

وتابع "مع تسليم الاحتلال قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم السبت، تضمنت القائمة اسم أحد الأسرى من قائمة الـ 9 المرضى، وبناءً على ذلك، تم الاتفاق على إضافة 12 أسيرًا من ذوي المؤبدات، و111 أسيرًا من أبناء غزة المعتقلين بعد 7 أكتوبر".

وأكد أن "الأسرى الـ 111 الذين سيتم الإفراج عنهم السبت هم جزء من قائمة الـ 1000 أسير من أبناء غزة الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية بعد السابع من أكتوبر، وذلك ضمن مراحل تنفيذ الصفقة".

وكان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، أعلن الجمعة أسماء الأسرى الإسرائيليين المخطط الإفراج عنهم السبت، بالدفعة الرابعة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأوضح أبو عبيدة أن الأسرى الإسرائيليين الذين سيفرج عنهم غدا هم عوفر كالدرون وكيث شمونسل سيغال وياردن بيباس، وهم من فئة كبار السن والمرضى.