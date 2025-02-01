1100 دولار يوميًا ومقدّم 10,000 دولار: 100 مرتزق أمريكي سيؤمنون المعابر في ممر نتساريم

كشف تقرير لوكالة "رويترز" عن رواتب المجندين في شركات الأمن الأمريكية التي تتولى تشغيل الحواجز في ممر نتساريم. في السابق، قالت إسرائيل إن الولايات المتحدة هي من تموّل العملية، لكن التقرير يشير إلى أن إسرائيل ودولًا عربية هي التي تموّلها. كما يثير التقرير تساؤلات حول الجوانب التشغيلية والشركة الأمنية المختارة.

تفاصيل العقود ورواتب المرتزقة:

تبيّن أن وقف إطلاق النار في غزة أصبح أيضًا فرصة اقتصادية تدرّ أرباحًا ضخمة لجهات معينة. العمال المرتزقة، الذين يتم تجنيدهم من قبل شركات الأمن الأمريكية لتشغيل الحواجز في غزة ضمن الشروط الإسرائيلية للاتفاق، يحصلون على رواتب يومية مرتفعة.

شركة الأمن الخاصة UG Solutions, التي تتخذ من ولاية كارولاينا الشمالية مقرًا لها، تعرض على المجندين الجدد المستعدين للقدوم إلى غزة راتبًا يوميًا قدره 1100 دولار (حوالي 4000 شيكل). أما أولئك الذين تلقوا تدريبًا كمسعفين، فيحصلون على 1250 دولارًا يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، يحصلون على دفعة مقدمة بقيمة 10,000 دولار (حوالي 36,000 شيكل) وتأمين بقيمة نصف مليون دولار في حال الإصابة الخطيرة أو الوفاة.

الجهات الممولة للمشروع:

تم الكشف عن تفاصيل الاتصال بالمجندين لأول مرة عبر وكالة "رويترز"، مما أثار تساؤلات حول مصدر التمويل. ورغم أن إسرائيل أصرت في السابق على أن الولايات المتحدة هي من تموّل نشر المرتزقة، إلا أن التقرير يؤكد أن البيت الأبيض لم يكن له أي دور مباشر في الصفقة أو في تحديد الأسعار. ووفقًا لمصدر مطلع، فإن إسرائيل ودولًا عربية – لم يتم تحديدها بالاسم – هي التي تموّل توظيف هؤلاء المرتزقة الأمريكيين.

المهام الأمنية وموقع الحواجز:

إحدى النقاط التي تم نشر المرتزقة فيها هي ممر نتساريم، الممتد على طريق صلاح الدين الذي يفصل بين شرق وغرب قطاع غزة. بينما يعمل الجنود المصريون بالفعل في بعض الحواجز في المنطقة، حيث يفتشون عن الأسلحة ويؤدون مهام أمنية أخرى، فإن دور المرتزقة الأمريكيين أكثر محدودية، إذ يتولون فقط عمليات التفتيش الداخلية للمركبات، دون أي تواصل مباشر مع السكان المحليين. يتمركز هؤلاء المسلحون في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية، وهم مجهزون ببنادق M4 ومسدسات Glock.

شبهات حول شركة الأمن الخاصة:

شركة UG Solutions، التي تأسست عام 2023، تُعد اسمًا جديدًا وغير معروف في صناعة الأمن الخاص. وفقًا لسجلات ولاية فيرجينيا، فإن الشخص الوحيد المسجل كمسؤول في الشركة هو جيمسون جيوفاني، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأمريكية. وقد أعرب بعض الخبراء الأمنيين عن دهشتهم من منح شركة صغيرة وغير معروفة عقدًا بهذه الأهمية في منطقة حساسة مثل غزة.

مخاطر التشغيل والموقف الأمريكي:

يثير وجود قوات أمنية أمريكية مسلحة في غزة العديد من التساؤلات حول المخاطر التشغيلية، خاصة في ظل تصنيف المنطقة كواحدة من أخطر المناطق في العالم. أحد السيناريوهات غير المعالجة حتى الآن هو احتمال تعرض هؤلاء المرتزقة لمواجهات مع المسلحين الفلسطينيين، أو حتى وقوعهم في الأسر.

عند سؤال المتحدث باسم UG Solutions عن هذه المخاطر، اكتفى بالقول: "نحن مجهزون بشكل جيد لحماية أنفسنا."

ردود الفعل الرسمية

حتى الآن، لم يصدر أي رد من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، بينما وجهت وزارة الجيش الإسرائيلية الاستفسارات إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لم يقدم أي تعليق حتى الآن.