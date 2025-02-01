أونروا: حظر (إسرائيل) أنشطتنا يعرض وقف النار بغزة للخطر

قالت مديرة الإعلام والتواصل في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جولييت توما، إن قرار تل أبيب بحظر أنشطة الوكالة في "إسرائيل" و"القدس الشرقية" المحتلة، يعرض مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وأوضحت توما، في تصريح صحفي الجمعة، أن قرار حكومة الاحتلال حظر عمل أونروا في "القدس الشرقية" دخل حيز التنفيذ، وأن الوكالة عازمة على مواصلة تقديم خدماتها المنقذة للحياة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن تطبيق "إسرائيل" للقرار سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين.

وذكرت أن موظفي الوكالة الدوليين في "القدس الشرقية" غادروا بسبب قيود التأشيرات التي تفرضها "إسرائيل"، في حين واجه الموظفون المحليون الذين بقوا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة مواقف عدائية.

وأكدت توما على وجود طواقم دولية في غزة وأنهم مستمرون في إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية.