بدء سفر 50 مريضاً من قطاع غزة عبر معبر رفح

بدأت صباح اليوم السبت عملية سفر عشرات المرضى والجرحى من قطاع غزة لاول مرة منذ شهر مايو الماضي من خلال معبر رفح.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يُفتح فيها معبر رفح بعد العدوان الاسرائيلي الذي طال مدينة رفح خلال حرب الإبادة، حيث تم إغلاق المعبر في 7 مايو 2024، في كلا الاتجاهين.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيسمح بسفر ٥٠ جريحاً ومريضاً مع مرافقيهم يومياً عبر معبر رفح.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الجمعة، أنه سيتم خروج اول فوج المكون من ٥٠ من المرضى والجرحى ومرافقيهم للسفر عبر معبر رفح البري.

وقالت وزارة الصحة إنه سيتم التواصل تلفونياً مع المرضى، والمرافقين لترتيب إجراءات السفر، حسب الكشف الموافق عليه من أطراف العلاقة.

وتم تجهيز باصات للتحرك نحو المعبر من خلال منظمة الصحة العالمية.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، استئناف بعثة الحدود المدنية التابعة للتكتل عملها في معبر رفح.

وقالت كايا كالاس إن البعثة ستدعم موظفي الحدود الفلسطينيين، وستسمح بنقل الأفراد خارج غزة، خصوصاً من يحتاجون إلى رعاية طبية.