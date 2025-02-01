حماس: الالتفاف الجماهيري في تسليم أسرى العدو استفتاء حقيقي للمقاومة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، يوم السبت، أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف وإخوانه أعضاء المجلس العسكري، رسالة عهد ووفاء، أن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار.

وذكرت في بيان وصل "الرسالة نت"، أن المقاومة أفرجت في إطار صفقة (طوفان الأحرار) عن ثلاثة أسرى للاحتلال أحدهم إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية، مقابل تحرير دفعة جديدة من أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال.

وأكدت حركة حماس على أن كتائب القسام حرصت على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية ويعاني من أمراض متعددة، رغم الظروف القاسية.

واعتبرت أن صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز لهو استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلاً لتحرير الأرض والمقدسات.

ولفتت إلى أن الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون.

وقالت إن إنجازُ المقاومة لعملية التبادل الرَّابعة اليوم بكل إبداع وكبرياء هو ترسيخ لِقِيَمِها والتزامها المبدئي ببنود الاتفاق.

ودعت حماس إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني وعدم المماطلة والمراوغة.