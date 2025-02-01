مخلفاً دماراً هائلاً.. الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين من مخيم جنين، اليوم السبت، خلال العدوان الذي تشنه على المخيم لليوم الـ12 على التوالي.

وأفادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت 4 مواطنين، وإحراق مركبة قبل انسحابها، كما اعتقلت شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

وواصلت قوات الاحتلال نسف منازل المواطنين في مخيم جنين، مع استمرار اقتحامها له، حيث سُمعت أصوات انفجارات داخله، ناجمة عن تفجير منازل المواطنين خاصة في حارات الدمج، عبد الله عزام، والبشر.

وأحدثت جرافات الاحتلال دمارا هائلا في حارة الدمج، والمدخل الشرقي من المخيم، في حين تستمر بتدمير شارع مستشفى جنين الحكومي والبنية التحتية فيه، وتعرقل دخول وخروج مركبات الإسعاف من وإلى المستشفى.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا على محافظة جنين، تركز على مدينة جنين مركز المحافظة ومخيمها للاجئين وبلدات أخرى، قبل أن يوسع عدوانه اعتبارا من الإثنين الماضي؛ ليشمل مدينة طولكرم شمالاً.

واستشهد 19 فلسطينياً وأصيب واعتقل العشرات، في العدوان الذي شنه الاحتلال على المخيم، إضافةً إلى تهجير مئات العائلات من منازلهم.

وخلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، استشهد 61 مواطنا بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، من بينهم 8 أطفال.