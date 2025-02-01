الاحتلال يعترف بعدم صحة معلومات اغتيال قائد كتيبة الشاطئ في "حماس" هيثم الحواجري

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المعلومات الاستخبارية التي استند إليها في إعلان اغتيال هيثم الحواجري، قائد كتيبة الشاطئ في حركة "حماس"، لم تكن دقيقة. وأوضح المتحدث أن الأدلة التي تم الاعتماد عليها في الإعلان عن اغتيال الحواجري "لم تكن صحيحة".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 3 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن اغتيال الحواجري في هجوم جوي استهدفه، واتهامه بالوقوف وراء "تأمين نشاطات حماس في مستشفى الشفاء" وقيادة القتال ضد الجيش الإسرائيلي. لكن بعد تقارير جديدة، تبين أن الحواجري شارك في عملية تسليم الأسير الإسرائيلي "كيث سيغال" التي تمت اليوم السبت عبر ميناء غزة.

وتعتبر هذه الحادثة واحدة من سلسلة أخطاء استخبارية ارتكبها جيش الاحتلال، حيث سبق أن أعلن عن اغتيال حسين فياض، قائد كتيبة بيت حانون في كتائب القسام، في مايو/أيار الماضي، قبل أن يظهر في فيديو في يناير/كانون الثاني 2024 في غزة بعد 8 أشهر من إعلان مقتله.