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^200 مثال: غزة العزة

عبد الرحمن شديد يوجه التحية لأهالي غزة وللمقاومة بعد تحرير مئات الأسرى

عبد الرحمن شديد
عبد الرحمن شديد

الرسالة نت

وجه القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، التحية لأهالي قطاع غزة الصابرين والمقاومة الوفية عقب تحرير الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال ضمن صفقة "طوفان الأقصى".

وقال شديد في تصريح له اليوم السبت: "أهلا وسهلا بكم أيها الأبطال الأحرار في أحضان الحرية.. سلام عليكم بما صبرتم واحتسبتم، ونسأل الله أن يتم نعمة الحرية والكرامة على كل أسرانا كما أتمها عليكم".

وأضاف شديد: "التحية العظيمة لشعبنا الصابر المرابط في غزة الحبيبة وللمقاومة الوفية صادقة العهد والوعد"، مؤكدًا أن "العزة لله ولرسوله وللمجاهدين والمؤمنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون".

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