الدفاع المدني: انتشال جثامين 37 شهيدًا من شمال قطاع غزة ودفنهم في مقبرة بيت لاهيا

أعلنت طواقم الدفاع المدني في محافظة شمال قطاع غزة عن انتشال جثامين 37 شهيدًا كانت قد جُمعت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الجرافات في محيط مستشفى كمال عدوان.

وأوضحت الطواقم أن الاحتلال نقل هذه الجثامين من مقابر متفرقة في المنطقة وجمعها في أراضٍ ترابية بمنطقة الشهيد إسماعيل أبو القمصان.

وأضاف الدفاع المدني أنه تم دفن هذه الجثامين في مقبرة مشروع بيت لاهيا، وذلك بعد إجراءات انتشالها من الموقع الذي كانت قد وُضعت فيه.

وتأتي هذه العملية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن العديد من الشهداء والمصابين، حيث تواصل فرق الدفاع المدني والأطقم الطبية جهودها لمساعدة العائلات المتضررة وانتشال الضحايا من المناطق المدمرة.