القيادي في حماس طاهر النونو: تسليم الأسرى يعكس التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، في تصريح خاص للجزيرة مباشر، أن مشاهد تسليم الأسرى الفلسطينيين أثبتت أن الحاضنة الشعبية ملتفة حول المقاومة الفلسطينية، وأنها تساندها في مختلف المراحل، مشيرًا إلى أن تلك المشاهد أكدت أن صياغة "اليوم التالي" للحرب ستكون فلسطينية خالصة.

وأضاف النونو أن هذه المشاهد أظهرت أن أفراد المقاومة لا يزالون على استعداد تام لمواصلة النضال، في رسالة قوية إلى من يتوهم قدرتهم على استكمال الحرب ضد غزة، مؤكدًا أن المقاومة جاهزة للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من الاتفاق التزامًا بمواقفها الثابتة مع الوسطاء.

وفيما يتعلق بالجهود الدولية، دعا النونو المجتمع الدولي إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإلزامه بوقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وعلى الصعيد الداخلي، أعرب النونو عن عدم تجاوب السلطة الفلسطينية بشأن تشكيل حكومة توافق وطني، مؤكدًا أن حماس لا تزال تنتظر تحركًا إيجابيًا في هذا الصدد.