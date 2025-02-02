5 شهداء في قصف الاحتلال على جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.

وأفادت الصحة، في بيان، باستشهاد مواطنين اثنين جراء قصف استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، واستشهاد مواطنين جراء قصف مركبتهما في قباطية.

وبينت مصادر صحفية، أن طائرة مُسيرة للاحتلال قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين، فيما قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء السبت، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، ما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (16 عاما) وإصابة شابين آخرين.