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ونظموا جولات استفزازية في باحاته

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى لتأدية طقوسهم التلمودية

الرسالة نت -القدس

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح يوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين.

وتتجدد الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، ومواجهة مخططات الاحتلال وحمايته من مشاريع التقسيم.

وشددت على ضرورة الحشد والتأكيد على إسلامية الأقصى، وأنه لا حق لأي كان في المسجد، ورفضًا لمخططات الاحتلال الرامية لهدمه وبناء "الهيكل" المزعوم.

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