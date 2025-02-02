محررون مبعدون يثمنون تضحيات أهل غزة وجهود المقاومة في تحريرهم

ثمن محررو المؤبدات المبعدون الذين وصلوا مصر، صمود وتضحيات أهل غزة، وجهود حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في تحريرهم ضمن صفقة "طوفان الأحرار".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة زاهر جبارين.

وقال المحرر رائد الشافعي، من طولكرم، إن تضحيات أهل غزة وصمود المقاومة شرف لجميع الأسرى.

وأشار إلى أنه يشعر بالفخر، لأنه تحرر في هذه الصفقة بعد 23 عامًا من الأسر.

وتوجه الشافعي بالشكر لحماس والمقاومة وكل الشرفاء، مؤكدًا أنهم خجولون أمام صبر وصمود وتضحيات أهل غزة.

وأضاف أن استشهاد القادة في الميدان وعلى أرض المعركة أكبر شرف للشعب الفلسطيني وللأمة.

بدوره، أكد المحرر أيمن جعيم، من طولكرم، أنه لولا سلاح المقاومة ما خرج الأسرى من السجن ولم يروا النور.

وشدد جعيم الذي أمضي 22 عامًا ونصف في الاعتقال، ورافق القائد جبارين في الأسر، على أن المقاومة أثبتت شرعية سلاحها.

وقال: إن "طوفان الأقصى، انجاز عظيم روى الأرض من دماء كل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما يستدعي الوحدة والمصالحة خلف خندق المقاومة وسلاحها".

من جانبه، قال جبارين إن الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة قدموا ولا زالوا آلاف الشهداء في أعظم معركة.

واستذكر جبارين خلال الاتصال مع الأسرى المحررين، القادة الشهداء إسماعيل هنية، والشيخ صالح العاروري، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، الذين وعدوا وأوفوا بوعدهم.

وعبر عن ثقته بأن حماس ستبقى من الشعب وإليه، مؤكدًا أن الحركة أصرت على أن تكون صفقة الأسرى من كل أبناء الشعب الفلسطيني.

ووجه جبارين التحية للأسرى باسم قيادة الحركة، مجددًا العهد والوعد لباقي الأسرى بالحرية.