استشهاد مسن فلسطيني في مخيم جنين

استشهد مسن فلسطيني، صباح الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمه في جنين نقلت شهيدًا (70عامًا) من مدخل مخيم جنين إلى المستشفى.

وأمس السبت، استشهد 5 مواطنين، بينهم طفل، بثلاث عمليات قصف إسرائيلي في الحي الشرقي بجنين وبلدة قباطية جنوب المدينة.

واستهدف قصف إسرائيلي الحي الشرقي بمدينة جنين، ما أدى لاستشهاد طفل، تبعه قصف بالمنطقة ذاتها واستشهد فه شابان، فيما ارتقى شهيدان آخران بقصف مركبة في بلدة قباطية.

يتزامن ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي أدى إلى استشهاد 25 مواطنًا، وعشرات الإصابات، عدا عن دمار هائل في الشوارع والبنية التحية والمنازل، وتهجير مئات العائلات.