محرر للرسالة: معاناة الأسرى تهون أمامها كل التضحيات

قال الأسير المحرر أحمد دبابش؛ إن ما يتعرض له الأسرى من قتل وتنكيل وتعذيب؛ تستحق كل التضحيات التي تمت بعد السابع من أكتوبر.

وأضاف دبابش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" : "انا اعتقلت لمدة سنة وشهرين؛ عندما خرجت شعرت بأني ولدت من جديد؛ فكيف بمن يعيش عشرين عاما في السجون؟!"

أحمد صدم من نبأ ارتقاء زوجته وطفلته؛ "تخيلت بأني سأذهب لمنطقة شمال غزة وأنا أراهم احتضنهم؛ احدث زوجتي عن تجربتي؛ لكن ذلك لم يتم".

يقول أحمد اعتقلت في مدرسة بالشيخ رضوان؛ وكانت زوجتي تبكي أمام وهي تحمل طفلتي؛ كنت طيلة الوقت خائف عليهم؛ وانتظر اللحظة التي اطمئن عليهم، وأسالهم كيف عاشوا تلك المرحلة".

يضيف: "صدمت عندما علمت منذ أول لحظة بأنهم ارتقوا شهداء؛ استشهدوا وانا لا أعرف شيئا عن معاناتهم".

يتابع أحمد: "رحلت زوجتي دون أن تطمئن علي؛ وأنا في قمة خوفي عليها".

يختم بالقول: "هؤلاء تركوا في قلوبنا ثأر كبير؛ هددونا قبل خروجنا إذا عدنا لحماس؛ ونقول لهم الشعب كله يبحث عن حقه وحريته ويحلم بالحرية".