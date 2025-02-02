مغادرة 46 مريضًا وجريحًا ومرافقيهم من غزة عبر معبر رفح

غادرت، يوم الأحد، دفعة جديدة من المرضى والجرحى من قطاع غزة عبر معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بمغارة 46 مريضًا وجريحًا ومرافقيهم من قطاع غزة في ثاني أيام عمل معبر رفح البري.

وتفقد مدير قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء محمود أبو وطفة القوات الأمنية قرب معبر رفح.

والسبت، وصلت إلى مصر دفعة أولى من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، بعد إعادة فتح معبر رفح لأول مرة منذ 9 أشهر.

وضمّت الدفعة الأولى 50 شخصًا، بينهم العديد من الأطفال، تم نقلهم على متن حافلات وسيارات إسعاف من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وأكدت وسائل إعلام مصرية عبور سيارات الإسعاف إلى الجانب المصري من الحدود مع القطاع.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة في غزة خروج الدفعة الأولى من المرضى والمصابين من معبر رفح.

ويأتي هذا الإجلاء الطبي إلى خارج القطاع، تنفيذًا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.