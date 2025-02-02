بانتظار دول تستقبلهم.. الأسرى المبعدون عالقون بالقاهرة

أكدّ حسن عبد ربه المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى، أن المبعدين في مصر لا يزالوا في الفندق؛ بانتظار نجاح الجهود؛ لإيجاد دول تستقبلهم.

وأوضح عبد ربه لـ"الرسالة نت"، أن تركيا وافقت على استقبال المقدسيين فقط؛ ولهذه اللحظة لا يوجد دول أخرى أبدت موافقة على استقبالهم.

وبين أن عدد الأسرى المبعدين لمصر لهذه اللحظة هم 79 أسيرا محررا؛ إلى جانب عشرين أسير ابعدوا لغزة؛ بانتظار الموافقة لهم بالخروج لمصر.

وأشار إلى أن عدد المبعدين قد يتجاوز 120 خلال المرحلة الأولى من ذوي أحكام المؤبد.

وذكر عبد ربه أن هناك دول مرشحة لاستقبالهم كالجزائر وتونس؛ لكن لهذه اللحظة لا يوجد شيء نهائي يتعلق بأمرهم.

يتبع؛؛