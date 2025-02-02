منخفض جوي الخميس القادم بغزة

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد، من منخفض جوي عميق، يضرب المنطقة، يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية عصام عيسى، إن الأراضي الفلسطينية ستتأثر يومي الأربعاء والخميس بمنخفض جوي عميق، يضرب المنطقة، مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يمتد من المناطق الشمالية والشمالية الغربية، ويصل إلى مناطق الوسط.

وبين عيسى في تصريح صحفي؛ أن المنخفض محمّل بالأمطار، وستصل سرعة الرياح إلى 60 كم في الساعة.

وبين عيسى أن الأمطار ستهطل على معظم المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائج.

ولفت عيسى إلى الخطر الذي يمكن أن يتعرض له سكان قطاع غزة نتيجة المنخفض القادم.

وبين أن تساقط الأمطار المتوقع يتطلب أخذ الحيطة والحذر بمناطق القطاع، في ظل حالة الدمار الواسعة، واستمرار إقامة غالبية السكان في الخيام، أو فيما استصلحوه من بيوتهم، وعدم وجود شبكات لتصريف مياه الأمطار، بسبب ما فعلته آلة التدمير الإسرائيلية على مدار 16 شهرًا من الحرب.

وفي منخفضات سابقة خلال موسم الشتاء الحالي، شهدت مناطق واسعة في غزة، غرق عدد كبير من الخيام ومراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحماية بمياه الأمطار.

وفقد مئات الآلاف في قطاع غزة منازلهم، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية التي تواصلت نحو 470 يوما متواصلة، عاثت فيها آليات الاحتلال وطيرانه، تدميرا وتفجيرا وحرقا لكل ما وقع تحت أيديها.

وأجبرت حرب الإبادة، مليونين من مواطني قطاع غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي، قبل أن يتمكن قسم كبير منهم من العودة، مع بدء اتفاق وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين.

ووفق الإحصاءات الحكومية، فقد تعرضت 161 ألفًا و600 وحدة سكنية في قطاع غزة، للهدم الكلي بفعل القصف الإسرائيلي، إلى جانب 82 ألفا أخرى أصبحت غير صالحة للسكن، و194 ألفًا تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة.