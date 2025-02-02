حماس: الاحتلال يماطل في تنفيذ مسار الإغاثة والإعمار

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يماطل في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بمسار الإغاثة والإعمار، حيث لم يلتزم بشكل كامل بتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة.

وأوضح الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان صحفي، أن الاحتلال لم يسمح حتى الآن ببدء عمليات الترميم في القطاع الصحي، رغم الدمار الكبير الذي لحق به، كما أنه يفرض قيودًا مشددة على إدخال المواد الطبية الضرورية.

وأشار قاسم إلى أن الاحتلال لا يزال يقلص كميات الوقود التي يسمح بدخولها إلى غزة، حيث لم تصل إلى المستويات التي نص عليها الاتفاق، فيما لم يتم إدخال أي من الآليات الثقيلة اللازمة لانتشال جثامين الشهداء، مما يعيق أيضًا استرداد جثث القتلى في إطار عمليات التبادل المتوقعة.

ودعت حماس الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية، بما يشمل الخيام، والوقود، والمواد الغذائية، والآليات الثقيلة، إضافة إلى وقف كافة الانتهاكات والتجاوزات التي تعرقل تنفيذ الاتفاق.