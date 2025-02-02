الاحتلال يفجر 20 منزلا في مخيم جنين

نسفت سلطات الاحتلال؛ ظهر اليوم؛ حيًا سكنيا كاملا يحتوي على عشرين منزلا في مخيم جنين.

وجاءت عملية النسف بعدما أبلغت سلطات الاحتلال؛ ارتباط السلطة؛ اخطار السكان بإخلاء منازلهم.

وحذر نضال العبيدي رئيس بلدية جنين سابقا؛ من مخطط إسرائيلي واسع يستهدف تهجير نصف سكان مخيم جنين؛ على ضوء تفجيره لحي سكني كامل في المخيم صباح اليوم.

وقال العبيدي في تصريحات صحفية؛ إن عملية التفجير التي استهدفت الحي؛ تهدف لفتح ممرات جديدة وطرق واسعة؛ تتيح اقتحام الجرافات والآليات بدون أي معيق.

وذكر أن الحي المستهدف؛ يتسم ببيوته المتلاصقة والمتشابكة؛ ويضم قرابة ألفي وخمسمئة شخص تقريبا.

وبين أن الاحتلال يسعى لخلق ساحات داخل المخيم؛ وفتح طرق جديدة، "وهذا إن تم يعني تفجير نصف منازل المواطنين؛ وبقاء نصف سكان المخيم بدون مأوى؛ وهي كارثة".

وشدد على أنّ ما يحدث هو الأفظع والأخطر منذ العام 2002؛ عند تدمير الاحتلال للمخيم فيما تسمى بعملية السور الواقي.

ولفت العبيدي لقرب الحي من مستشفى جنين؛ الذي يعتبر موضع استهداف دائم من قوات الاحتلال؛ وتعمل مع كل اجتياح لاغلاق الطرق المؤدية اليه وقطع المياه والكهرباء عنه.