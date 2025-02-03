وثيقة تكشف تفاصيل خداع القائد الضيف لأجهزة الاحتلال في 7 أكتوبر

كشف موقع "والا" العبري، عن وثيقة تم ضبطها خلال العمليات البرية في قطاع غزة، تُظهر أن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد الضيف، وزّع في 23 سبتمبر 2023 الأوامر الكاملة لعملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر على نحو 25 قائدًا رفيع المستوى في القسام، أي قبل أسبوعين من العملية.

وأوضحت الوثيقة أن الضيف وضع خطة تفصيلية تشمل موعد الهجوم، وتوزيع القوات، والأهداف المحددة لكل وحدة، وقد تم توزيعها على عشرات القادة العسكريين البارزين دون أن تتسرب إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية.

كما أشار التقرير إلى أن اجتماعًا لتقييم الأوضاع عُقد في 27 سبتمبر، قبل 10 أيام من عملية طوفان الأقصى، شهد تقديرات خاطئة من قبل رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، حيث توقعوا أن حماس تسعى إلى تسوية طويلة الأمد مع الاحتلال، وهو ما اعتُبر فشلًا استخباراتيًا غير مسبوق.

ونعى أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الخميس، قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف، حيث قال أبو عبيدة في كلمة مصورة "نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف".

وأعلن أبو عبيدة "استشهاد ثلة من المجاهدين الكبار من أعضاء المجلس العسكري للقسام".