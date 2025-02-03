وزارة الصحة في غزة: 20 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، عن استشهاد 20 مواطنًا، وإصابة 20 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن من بين الشهداء 18 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، في حين استشهد أحد الجرحى متأثرًا بإصابته، واستشهد مواطن آخر حديثًا. وأضافت أن هناك عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,518 شهيدًا و111,612 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023م.

ودعت وزارة الصحة في بيانها، ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة إلى ضرورة استكمال بياناتهم عبر الرابط المرفق، لضمان تسجيل كافة المعلومات عبر سجلات الوزارة.