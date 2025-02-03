وزارة الصحة: استشهاد 70 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 70 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية عام 2025. وذكرت الوزارة في بيان لها أن الشهداء توزعوا على عدة مدن، حيث استشهد 38 شخصًا في مدينة جنين، و15 في مدينة طوباس، و6 في نابلس، و5 في طولكرم، و3 في الخليل، و2 في بيت لحم، بالإضافة إلى شهيد واحد في القدس. من بين هؤلاء الشهداء، هناك 10 أطفال، وشهيدة واحدة، واثنان من المسنين.

وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على مخيمات ومدن شمالي الضفة الغربية، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية والمنازل. كما تم نسف عشرات المنازل، وإجبار المواطنين على مغادرة مناطقهم في طولكرم وجنين وطوباس.