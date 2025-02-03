فجوة في بروتوكول المساعدات تنتهك وقف إطلاق النار

كشفت معطيات وأرقام عن فجوة خطيرة في بروتوكول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن ما يصل للقطاع لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، رغم التعهدات الدولية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار.

وأوضح الكاتب الصحفي وسام عفيفة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى الأول من فبراير، دخلت 8,251 شاحنة مساعدات إلى غزة، إلا أن 3,012 فقط وصلت إلى الشمال، أي ما يعادل 35% فقط من التعهدات، في وقت يواجه فيه عشرات الآلاف من النازحين أوضاعًا كارثية.

وأشار إلى أن 120 ألف خيمة مطلوبة لإيواء المشردين، لكن ما وصل حتى الآن لا يتجاوز 10,000 فقط، نصفها بالكاد من الأمم المتحدة ومصر، بينما بقية التعهدات ما زالت غارقة في البيروقراطية الدولية.

وفيما يتعلق بالوقود، كشف عفيفة أن ما دخل القطاع بلغ 730 ألف لتر فقط، بينما تحتاج غزة يوميًا إلى ما يعادل 25 سيارة وقود لضمان الحد الأدنى من الحياة. أما المعدات الثقيلة، فلم تصل سوى 4 وحدات، لم تُستخدم لانتشال الضحايا، وإنما لإصلاح معبر رفح، في تجاهل واضح للأزمة الإنسانية.

أما المياه، فقد أكد عفيفة أن 85% من آبار غزة مدمرة بالكامل، وأن هناك حاجة لترميم 100 بئر في شمال القطاع بتكلفة لا تتجاوز 5 ملايين دولار، وهو مبلغ يعادل تكلفة إعلان تلفزيوني في عالم آخر.

وشدد على أن الاحتلال لا ينتهك فقط البروتوكول الإنساني، بل يحوّل القهر إلى سياسة يومية ممنهجة، وسط صمت الوسطاء الدوليين الذين يحرصون فقط على ضمان إطلاق سراح أسرى الاحتلال.

وأنهى عفيفة حديثه متسائلًا: "هل يستمر إطلاق سراح أسرى الاحتلال، بينما يبقى أهل غزة أسرى الجوع والتشرد والقهر؟".