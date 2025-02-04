اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين وتصعيد عمليات تفجير وهدم المنازل

اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال عند الشارع العسكري في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، فجر اليوم. في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال تنفيذ خطة تفجير واسعة للمنازل في المخيم بهدف تسهيل تحركاتها العسكرية داخل المنطقة. وأفاد مصدر عسكري رفيع المستوى بأن قيادة المنطقة في جيش الاحتلال حصلت على موافقة المستوى السياسي لتنفيذ هذه الخطوة.

وقالت القناة 14 العبرية إن رئيس قسم الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال أصدر تعليماته لضباط الاستخبارات في اللواء بتقديم خطط واسعة لجمع المعلومات الاستخبارية للموافقة عليها. كما أضافت القناة أن ما يسمى قائد سلاح الجو الإسرائيلي أصدر تعليمات بإنشاء "بنك من مئات الأهداف" في الضفة الغربية، معظمها للطائرات المقاتلة، والتي سيتم مهاجمتها..

وفيما يتعلق بالتدمير في جنين، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى تصريح ضابط استخبارات إسرائيلي سابق الذي وصف نهج إسرائيل في الضفة الغربية بأنه يشبه ما تم اتباعه في غزة، ولكن على نطاق أصغر. وأوضح أن عمليات تفجير المنازل في جنين تشير إلى نهج جديد تتبعه إسرائيل في الضفة الغربية.

كما أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أكثر من 50 مقاومًا واعتقال أكثر من 100 مطلوب منذ بدء العملية العسكرية التي يطلق عليها الاحتلال اسم "الجدار الحديدي" في شمال الضفة الغربية. ورغم الاعتراف بمقتل رجل وفتاة لا علاقة لهما بالأحداث، أكد الاحتلال أن العملية ستستمر عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن بعض المناطق لن تشهد انسحابًا قريبًا.

وأضاف جيش الاحتلال أنه يستعد للتعامل مع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين إلى الضفة الغربية في إطار صفقة تبادل الأسرى، ويقوم بمحاولات لمنع إقامة مسيرات لاستقبال الأسرى. وقد وجه تحذيرًا مباشرًا لعائلات الأسرى بشأن هذه المسيرات، مؤكداً على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة خلال هذه الفعاليات.