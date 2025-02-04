حركة حماس تُبارك عملية إطلاق النار على حاجز تياسير وتؤكد استمرار المقاومة

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية البطولية النوعية التي نفذها مقاوم فلسطيني صباح اليوم ضد حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، مؤكدة أن هذه العملية تأتي رداً على "جرائم الاحتلال وعدوانه المتواصل" على شمال الضفة الغربية.

وفي بيان صادر عن الحركة، شددت حماس على أن جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك في مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، لن تثني عزيمة الشعب الفلسطيني أو مقاومته. وأكدت أن العملية تبرز إصرار الشباب الفلسطيني الثائر على مواصلة المقاومة والتصدي للاحتلال.

كما أكدت الحركة أن جميع محاولات الاحتلال لإخضاع الشعب الفلسطيني أو تهجيرهم عن أراضيهم ستتحطم أمام إرادة الشعب المقاوم، مشيدةً بجهاد ومقاومة شباب الضفة، وداعيةً إلى تصعيد الاشتباك مع الاحتلال.

وفي ختام بيانها، دعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز المقاومة وتكثيف الهجمات ضد الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.