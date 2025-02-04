مكتب إعلام الأسرى: وصول 15 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى تركيا تنفيذاً لشرط الإبعاد

أكد مكتب إعلام الأسرى وصول 15 أسيرًا فلسطينيًا محررًا إلى تركيا للإقامة هناك، وذلك ضمن تنفيذ بنود صفقة التبادل الأخيرة التي تضمنت إبعادهم إلى الخارج. وجاءت هذه الخطوة بعد موافقة الحكومة التركية على استقبال الأسرى المقدسيين المبعدين في أراضيها.

وذكر المكتب أن الأسرى المحررين سيقضون فترة من الراحة والرعاية في تركيا بعد معاناتهم الطويلة في سجون الاحتلال، فيما تعد هذه الخطوة جزءًا من اتفاقات صفقة التبادل.

كما أشاد المكتب بموقف تركيا الذي يعكس تضامنها مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تساهم في تخفيف معاناة الأسرى الذين تعرضوا للتهجير القسري والاعتقال.