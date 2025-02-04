38 شهيدًا و3420 عائلة نازحة في خمسة عشر يومًا من العدوان على مخيم جنين

لليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مما أسفر عن استشهاد 38 فلسطينيًا وإصابة العشرات، بالإضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية ونسف عشرات المنازل والشوارع.

وفي سياق التصعيد، تستعين قوات الاحتلال بمسيرة لإلقاء القنابل اليدوية من الجو على المنازل داخل المخيم، بينما تواصل ملاحقة مركبات المواطنين وتفتيشها بشكل مستمر، مع التدقيق في هوياتهم وتضييق الخناق عليهم. وقد أُجبرت نحو 3420 عائلة داخل المخيم على النزوح بقوة السلاح نتيجةً للعدوان المتواصل.

ووفقًا للمصادر المحلية، فإن الاحتلال يواصل تفجير المنازل، ما يزيد من معاناة الأهالي. كما يُخشى من وجود شهداء وجرحى داخل المخيم بسبب منع الاحتلال لطواقم الإسعاف من دخوله.

و أفاد رئيس بلدية جنين محمد جرار بأن 35-40% من الأحياء في المدينة والمخيم محرومة من المياه نتيجةً لتدمير بئر المياه "السعادة" منذ بداية العدوان.

من جهة أخرى، أشارت وكالة "الأونروا" إلى أن العدوان على مخيم جنين أسفر عن تهجير آلاف الفلسطينيين، محذرة من تصعيد قد يمتد إلى باقي مدن الضفة الغربية. كما وصف المسؤولون المحليون هذا العدوان بأنه الأشد منذ اجتياح المخيم عام 2002.

وأكدت محافظة جنين أن الاحتلال يطبق واقعًا جديدًا في الضفة الغربية يشبه ما يحدث في قطاع غزة، بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وفرض إجراءات قسرية على السكان