قدورة فارس للرسالة: العمل جار لحل مشكلة الأسرى المبعدين

قال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين؛ إن العمل جار لحل مشكل الأسرى المبعدين بشكل نهائي.

وأوضح فارس لـ"الرسالة نت"، أنه تم ترحيل 15 أسير لدى تركيا و15 لدى قطر و15 لدى ماليزيا و15 لدى باكستان؛ ويجري العمل لإنهاء قضايا المبعدين الآخرين.

وذكر أن عدد المبعدين حتى الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى وصل لـ79 أسيرا؛ يجري العمل أيضا مع دول اجنبية لاستقبال بعضهم.

وبين أن أبعاد الأسرى اجراء انتقامي منهم؛ وهو مخالف للقانون الدولي؛ ويمثل انتهاكا صارخا لكل المعايير.

وكان القيادي في حماس أسامة حمدان قال إن التأخر في التواصل مع الدول؛ لاستقبال المبعدين؛ ناتج عن تردد إسرائيلي كبير في الافراج عن المؤبدات؛ و"المقاومة خاضت نضالا مريرا وطويلا؛ للدفع باطلاق سراح عدد منهم في المرحلة الأولى".

وبين أنّ هناك اتصالات تجري مع دول والأمور في طريقها للحل بشكل نهائي.