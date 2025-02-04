العارضة للرسالة: شعبنا في جنين لن يتشرد مهما فعل الاحتلال

قال الأسير المحرر محمد العارضة؛ أحدّ أبطال أسرى "نفق الحرية"، إنّ ما يفعله الاحتلال في جنين من نسف لأحياء وتدمير لمنازل؛ هو يحاكي ما فعله في غزة من تدمير وحرب إبادة.

وأكدّ العارضة لـ"الرسالة نت"، أنّ "الاحتلال هو الاحتلال؛ وما فعله في غزة لن يتردد في ارتكابه بجنين لإرهاب شعبنا".

وشددّ على أن الشعب الفلسطيني لن يرهبه أحد؛ ولن يحد من قراراته أحد؛ ولن يفرض إي طرف عليه ارادته مهما فعلوا من جرائم؛ وسيظل شعبنا متمسك بأرضه".

وأضاف: "شعبنا سيثبت وينتصر ويتحمل؛ فجنين كغزة ذات المصير؛ وسيكون الفرح والثبات والانتصار".

وأوضح العارضة أن شعبنا أدرك معنى التشرد؛ و"مهما حدث لن يخرج من أرضه".

وبين أن الهدف الإسرائيلي مما يحدث من نسف وتهجير في جنين؛ دفع الناس للرحيل عن المخيم؛ والسيطرة عليه بشكل كامل؛ وتصفيته كعنوان صمود في الحالة الفلسطينية.