مركز يدعو للضغط لتمكين الصحفيين الجرحى بغزة من السفر

مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين يدعو للضغط على إسرائيل لتمكين الصحفيين الجرحى من السفر وإدخال المعدات الإعلامية

دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPS) الجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لتمكين الصحفيين الفلسطينيين الجرحى من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، ورفع الحظر المفروض على دخول المعدات الصحفية اللازمة لتأدية عملهم.

وأكد المركز، في بيان صحفي، أن القيود الإسرائيلية المفروضة على سفر الصحفيين الجرحى، وحظر دخول المعدات الصحفية، تتنافى مع المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والطبية في أوقات النزاع.

عشرات الصحفيين الجرحى عالقون في غزة

وأشار البيان إلى أنه رغم مرور 17 يومًا على بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال عشرات الصحفيين الجرحى عالقين في غزة، غير قادرين على السفر لتلقي العلاج المناسب أو تركيب أطراف صناعية تساعدهم على استئناف حياتهم المهنية. ومن بين هؤلاء:

الصحفي فادي الوحيدي ، مصور قناة الجزيرة القطرية .

الصحفي سامي شحادة ، مصور قناة TRT التركية .

ويواجه الصحفيون الجرحى صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وسط استمرار التعنت الإسرائيلي في السماح لهم بالمغادرة.

حاجة ماسة للمعدات الصحفية

كما شدد المركز على ضرورة إدخال معدات صحفية جديدة لاستبدال تلك التي دُمرت أو تعرضت للتلف خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023. وأوضح أن العديد من الصحفيين يعتمدون حاليًا على معدات بديلة رديئة الجودة، مما يعيق قدرتهم على تغطية الأحداث بشكل مهني وآمن وسط الدمار الهائل الذي خلفته 15 شهرًا من الحرب المروعة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

وحذّر المركز من أن استمرار هذه القيود يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف الصحفيين والبنية التحتية الإعلامية أثناء النزاعات.

ودعا الأطراف الدولية الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لحل هذا الملف العالق، الذي يزيد من معاناة الصحفيين الفلسطينيين ويعيق عملهم الحيوي.

انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين الفلسطينيين

ووثّق المركز، خلال الأشهر الـ15 الماضية، انتهاكات خطيرة بحق الصحفيين في قطاع غزة، أبرزها:استشهاد أكثر من 200 صحفي جراء الاستهداف المباشر؛ وإصابة المئات منهم العشرات بحالات تحتاج لمتابعة وعمليات جراحية.