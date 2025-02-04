المجلس القضائي بغزة: عودة العمل تدريجياً لترسيخ السلم الأهلي

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، عن قرب استئناف العمل القضائي بصورة تدريجية، بهدف ترسيخ السلم الأهلي والأمن المجتمعي وصوناً لحقوق الشعب الفلسطيني والذود عن حرياته.

وأكد "الأعلى للقضاء"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إنفاذ القانون لتحقيق العدالة المنسجمة مع القوانين الفلسطينية السارية ذات الصلة

وبينت المجلس أنه أصدر تعليماته للقضاة، بتفعيل قضاء التسوية والمحاكمة لفض النزاع، صلحاً أو تحكيماً، وذلك سعياً لتعزيز المجتمعي

وأشار البيان إلى أنه وفي ظل الظروف الراهنة، سيتم تطبيق سياسة سرعة الفصل في النزاعات

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير/كانون ثاني فائت، بدأ سريان وقف إطلاق النار في غزة، والذي يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية.