مواجهات مع الاحتلال في نابلس وحملة اعتقالات واسعة جنوب الخليل

اندلعت فجر اليوم الأربعاء مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس.

ورشق الشبان آليات الاحتلال المقتحمة للبلدة بوابل من الحجارة، في وقت تعرض فيه بلدات وقرى مدينة نابلس لحملة اقتحامات ودهم تخللها اعتقال عدد من المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أغيد لؤي نصار بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته في بلدة مادما، بينما اعتقلت الشاب بسام يدك بعد اقتحام منزله في قرية قوصين جنوب غرب نابلس، والشاب محمود غانم بعد مداهمة منزله في بلدة صرة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، المساكن ومخيم عسكر الجديد، حيث دهمت عدة منازل واعتدت على سكانها، كما اعتقلت الشاب مروان بشكار، وقامت بتحطيم صرح الشهيد مالك شرقاوي في المخيم.

وفي رام الله، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بناية سكنية في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، واعتقلت الشيخ أحمد قاسم.

تزامن ذلك، مع حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في المنطقة الجنوبية بالخليل، وتركزت في محيط ديوان أبو سنينة.

وطالت الاعتقالات نحو 30 مواطناً من عائلة ابو سنينة وزوز وبدوي وأبو ميالة وارفاعية.

كما دهمت قوات الاحتلال منزلي المحررين في صفقة طوفان الأحرار أكرم ونصر بدوي ابو سنينة المعروفين بقناصي الخليل، في منطقة جبل برغوث.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان بالقرب من صالة صوفيا بمنطقة أم الدالية بالمنطقة الجنوبية من الخليل، واعتلت منزلاً يعود لعائلة طه.

كذلك أغلقت قوات الاحتلال الطريق أمام حركة المواطنين بالقرب من ديوان أبو سنينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت صوب المواطنين، ومزق جنود الاحتلال صور الشهيد وديع النجار عند اقتحام منزله.