مفتي عُمان: ندين عرقلة الاحتلال وصول المساعدات لغزة

أدان المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي التخبطات الإسرائيلية في عرقلة وصول المساعدات لقطاع غزة في ظل الضرورة الإنسانية الملحة إليها.

وأكد الخليلي، في منشور على منصة إكس الثلاثاء، إدانة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وناشد مفتي عُمان الخليلي ذوي الضمائر الحية في العالم بأن يهبوا لنصرة هذه القضية العادلة (القضية الفلسطينية)، داعيا إياهم لمواصلة دعمهم السخي مع استمرار المقاطعة لكل ما له صلة بالكيان الإسرائيلي.

ومنذ وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير/ كانون الثاني، يعرقل الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية لغزة.